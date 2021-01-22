Prandelli olay isim Kokorin’i transfer etti!

Onur Dinçer - Skorer

Rusya’nın Spartak Moskova Kulübü, kadrosunda yer alan yıldız futbolcu Aleksandr Kokorin’in transferini açıkladı. 29 yaşındaki santrfor teknik direktörlüğünü Cesare Prandelli’nin yaptığı Fiorentina kulübü ile anlaştıklarını açıkladı ve Kokorin’e Serie A’da başarılar dilendi.



Kokorin iki yıl önce Zenit’te oynadığı dönemde, yine o dönem Krasnodar’da top koşturan bir diğer milli futbolcu Pavel Mamaev ile birlikte karıştıkları kavgada bakanlık görevlilerine saldırı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.



Hapisten çıktıktan sonra bu sezon başında Zenit’ten Spartak’a giden oyuncu bu kez ülkeyi değiştirerek rotasını Çizme’ye kırdı. İki kulübün yaklaşık 5 milyon euroluk bonserviste anlaştıkları belirtilirken, yine İtalyan basını 3.5 yıllık sözleşmeyle futbolcunun yıllık 2 milyon euro artı bonuslar kazanacağını belirtti.