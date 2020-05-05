Prekazi: ‘Mert Hakan, Belhanda’dan 10 kat iyi’

G.Saray’ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, Belhanda’yı müthiş eleştirirken, Sivasspor’dan Cim-Bom’a geleceği söyleyen Mert Hakan Yandaş’ı övdü.

Radyospor’a konuşan Prekazi, “Mert Hakan Yandaş mükemmel bir oyuncu. Galatasaray’a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda’dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasaray müthiş bir oyuncu alıyor” dedi. Belhanda’yı eleştirmeye devam eden Cim-Bom’un eski yıldızı, “Belhanda ne zaman 11’de; Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça. Ne koşuyor, ne top alıyor, ne mücadele ediyor. Hep saklanıyor. Bana göre sıfır bir futbolcu. Peki nasıl Galatasaray’da oynuyor. Bunu gerçekten anlamıyorum” yorumunu yaptı.

Mert Hakan Yandaş'ın Penaltı Atışları