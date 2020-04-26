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26.04.2020 - 11:14 |

Premier Lig 8 Haziran'da yeniden başlıyor...

İngiltere’de futbolun dönüşü şekillenmeye başladı. 8 Haziran-29 Temmuz arası kalan maçların oynanması fikri ağır bastı. Ancak hükümet gelecek hafta bir toplantı yapıp test zorunluluğunu ve kulüplerin sağlık durumlarını masaya yatıracak.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Coronavirüsle mücadele eden ülkelerden İngiltere’de futbolun dönüşü netleşmeye başladı. The Times’ın özel haberinde; Premier Lig hazırlıklarının hükümet tarafından takip edildiği vurgulandı. Şu anda kulüplerle de yapılan toplantılar sonrası 8 Haziran’da başlama konusu gündeme taşındı.

Yapılan planlamada 8 Haziran’da başlangıç, 29 Temmuz’da da bitiş öngörüldü.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hem futbol federasyonu hem lig yönetimi hem de kulüpler bu tarih üzerinde ortak noktada buluştu.
Ancak yine de son söz hükümette olacak. Tüm futbolculara test zorunluluğu getirildi. Bu nedenle hükümet yetkilileri hafta içinde kulüplerin medikal ekipleriyle toplantı yapacak ve durumlarını soracak.

Sağlık konusunda garantiler alınmadan hükümet onay vermek istemiyor.

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