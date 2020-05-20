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20.05.2020 - 07:00 |

Premier Lig CEO’su Richard Masters: ‘Biz de başarabiliriz’

Futbola dönmek isteyen ülkelerden İngiltere’de Premier Lig CEO’su Richard Masters, Almanya’yı tebrik etti.

Premier Lig CEO’su Richard Masters: ‘Biz de başarabiliriz’
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Masters, “Almanlar bizden önce net adımlar attı. Bundesliga’yı izleyerek örnek alabiliriz, yaptıklarından dersler çıkarabiliriz. Ayrıca onların başarısı bize özgüven getirecektir. Bundesliga bize hem yardımcı oldu hem de ‘Evet, biz de başarabiliriz’ hissi verdi” dedi.

6 pozitif vaka
Ancak yapılan testlerden şoke eden bir haber geldi. Premier Lig’de kulüplerde 6 pozitif test sonucu çıktı. Yapılan açıklamada şimdiye kadar 748 test arasında 6’sının pozitif çıktığı belirtildi. Bu 6 pozitif vakanın 3 farklı Premier Lig kulübünde olduğu dile getirildi. Virüs tespit edilenlerin arasında futbolcu, antrenör ve idari personel olduğu dile getirildi.

Deeney: Oğlumu riske atamam

Premier Lig’de antrenmanlara izin çıkmasına Watford’un kaptanı Troy Deeney’den tepki geldi.

Reuters’a konuşan Deeney, riskli olduğunu aktarıp, “Ben evime o tehlikeyi taşımak istemiyorum. Bir kişi enfekte olsa bütün takıma geçer. Benim evde 5 aylık oğlum var ve nefes alma zorluğu yaşıyor. Bu riski alamam” dedi. Deeney, “Mesela temmuz ayı ortasına kadar saçlarımı kestiremeyeceğim. Ama bir maçta ceza sahasında 19 futbolcuyla kafa topuna çıkacağım, bu nasıl olacak?” diye konuştu.

Premier Lig CEO’su Richard Masters: ‘Biz de başarabiliriz’

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