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10.03.2020 - 13:20 |

Premier Lig ekibi Southampton 250 milyon sterlin karşılığında satılıyor

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Southampton'ın 250 milyon sterlin karşılığında satılması gündeme geldi.

Premier Lig ekibi Southampton 250 milyon sterlin karşılığında satılıyor
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Daily Echo'da yer alan habere göre, Çinli işadamı Gao Jisheng'in sahibi olduğu kulüp alıcı bulması isteğiyle bir komisyon kurdu. Gao Jisheng, kulübün yüzde 80 hissesini kulübün bir önceki sahibi Katharina Liebherr'den tam 3 yıl önce satın almıştı.

Kulübe yakınlığı ile bilinen Daily Echo, kulübün henüz satışa hazır olmadığını tam aksine yatırım yapılması gereken bir kulüp olduğunun altını çizdi. Fakat, Gao Jisheng'in kulübe daha fazla yatırım yapmayacağı ifade edildi. Gao daha önce Financial Times'a verdiği röportajda Southampton'a daha fazla yatırım yapmayacağını açıklamıştı. 

Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina, Southampton'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı. Kulübün el değiştirmesi sonucu kiralık olarak gönderilen oyuncular hakkında yeni bir karar verilmesi bekleniyor.

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Premier Lig ekibi Southampton 250 milyon sterlin karşılığında satılıyor

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