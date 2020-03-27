Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Premier Lig için kritik tarih 30 Nisan!
27.03.2020 - 21:40 | | AA

Premier Lig için kritik tarih 30 Nisan!

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, liglerin 30 Nisan'dan Ã¶nce baÅŸlamayacaÄŸÄ± bildirildi.Â

Premier Lig için kritik tarih 30 Nisan!

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan liglerin 30 Nisan'dan Ã¶nce baÅŸlamayacaÄŸÄ± bildirildi.Â 

Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, lig yÃ¶netimi, Ä°ngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular DerneÄŸi (PFA) ile ortaklaÅŸa bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

ToplantÄ±da, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiÄŸi hasarÄ± hafifletmek iÃ§in zor kararlarÄ±n alÄ±nabileceÄŸi belirtildi.Â 

Liglerin 30 Nisan'dan Ã¶nce baÅŸlamayacaÄŸÄ±, "gÃ¼venli ve ÅŸartlar elveriÅŸli olduÄŸunda" futbol karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na devam edileceÄŸi kaydedildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, Ã¼Ã§ kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ifade edildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Ali GüneÅŸ: 'Fenerbahçeâ€™nin bu duruma düÅŸeceÄŸini tahmin etmiÅŸtim'

Premier Lig iÃ§in kritik tarih 30 Nisan

Chelsea'nin Liverpool'a AttÄ±ÄŸÄ± En Ä°yi 10 Gol

Chelsea'nin Liverpool'a AttÄ±ÄŸÄ± En Ä°yi 10 Gol
    Stephen Appiah, vücuduyla yok artÄ±k dedirtiyor!
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Cüneyt ÇakÄ±r: "Neler kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gösterdi"

    CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r: "Neler kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶sterdi"

    Kloop anlattÄ±! "Bir anda aÄŸlamaya baÅŸladÄ±m"

    Kloop anlattÄ±! "Bir anda aÄŸlamaya baÅŸladÄ±m"

    Burak YÄ±lmaz: "Sporcular olarak maddi manevi hazÄ±rÄ±z"

    Burak YÄ±lmaz: "Sporcular olarak maddi manevi hazÄ±rÄ±z"

    UÄŸurcan ÇakÄ±r: 'Test sonuçlarÄ±m negatif çÄ±ktÄ±'

    UÄŸurcan Ã‡akÄ±r: 'Test sonuÃ§larÄ±m negatif Ã§Ä±ktÄ±'

    SÄ±radaki Haber