Premier Lig iÃ§in kritik tarih 30 Nisan

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan liglerin 30 Nisan'dan Ã¶nce baÅŸlamayacaÄŸÄ± bildirildi.Â

Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, lig yÃ¶netimi, Ä°ngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular DerneÄŸi (PFA) ile ortaklaÅŸa bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

ToplantÄ±da, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiÄŸi hasarÄ± hafifletmek iÃ§in zor kararlarÄ±n alÄ±nabileceÄŸi belirtildi.Â

Liglerin 30 Nisan'dan Ã¶nce baÅŸlamayacaÄŸÄ±, "gÃ¼venli ve ÅŸartlar elveriÅŸli olduÄŸunda" futbol karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na devam edileceÄŸi kaydedildi.Â

AÃ§Ä±klamada, Ã¼Ã§ kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ifade edildi.

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