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01.05.2020 - 14:18 |

Premier Lig için seyircisiz oynama planı

İngiltere'de Premier Lig'le alakalı flaş bir gelişme yaşanıyor. Ada'da futbol maçlarının gelecek sezon da seyircisiz oynanması planlanıyor.

Premier Lig için seyircisiz oynama planı
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan İngiltere'de futbol maçları için yoğun bir çalışma yapılıyor.
Times'ın özel haberinde, İngiltere'de hükümetin detaylı bir plan yürüttüğü kaydedildi. Buna göre Mayıs 2021'e kadar futbol maçlarının seyircisiz olması hesaplandı.

Aşı bulunana kadar statlara taraftar almanın doğru olmadığını düşünen İngiliz hükümeti, bu nedenle tedbirleri bozmak istemiyor.
Hem bu sezonun kalan haftaları hem de gelecek sezonun taraftarsız oynanması planda tutuluyor. Ülkedeki tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz olması isteniyor.

Bu durum Premier Lig ekipleri direkt olarak etkileyecek. Buna göre maç günü gelirleri ortalama 100 milyon sterlini bulan kulüpler ciddi bir zorluk yaşayacak.

Premier Lig için seyircisiz oynama planı

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