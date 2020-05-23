Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Premier Lig'de 2 kişide koronavirüs tespit edildi!
23.05.2020 - 23:58 |

Premier Lig'de 2 kişide koronavirüs tespit edildi!

Premier Lig'de son 4 günde oyuncular ve kulüp çalışanlarına 996 test yapıldığı, 2 koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı

Premier Lig'de 2 kişide koronavirüs tespit edildi!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı. 

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Kovid-19 testinden geçirildi. 

Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak. 

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

 Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.

Premier Ligde 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Olivier Giroud Liverpool Karşısında Galibiyeti Getiriyor

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | NBA resmen açıkladı! Sezonun geri kalanı için...

Son dakika | NBA resmen açıkladı! Sezonun geri kalanı için...

Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor

Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor
Feyenoord'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Feyenoord'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Armand Traore: "Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırdılar"

Armand Traore: "Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler, kandırdılar"

Sıradaki Haber