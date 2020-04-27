27.04.2020 - 18:16 |
Premier Lig'de 3 kulüp antrenman için tesislerini yeniden açtÄ±!
Ä°ngiltere Premier Lig'te 3 ekibin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle kapattÄ±klarÄ± antrenman tesislerini yeniden aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'Ä±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle kapattÄ±klarÄ± antrenman tesislerini yeniden aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, ArsenallÄ± oyuncular Alexandre Lacazette, David Luiz, Hector Bellerin ve Granit Xhaka kulÃ¼p tesislerine giderek bireysel antrenman yaptÄ±.Â
FutbolcularÄ±n sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak, ayrÄ± ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kaydedildi.Â
Ä°ngiltere'de koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan liglerin saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ± elverdiÄŸi zaman yeniden baÅŸlatÄ±larak bitirilmesinin hedeflendiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
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