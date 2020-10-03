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03.10.2020 - 22:58 |

Premier Lig'de 4'te 4 yapan Everton maç fazlasıyla lider

Everton, Brighton & Hove Albion'ı 4-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.  Everton, puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Premier Lig'de 4'te 4 yapan Everton maç fazlasıyla lider
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İngiltere Premier Lig'de Everton, Brighton & Hove Albion'ı 4-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. 

Ligin 4. haftasında Goodison Park Stadı'nda Brighton'ı konuk eden Everton'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 45 2. dakikada Yerry Mina, 52 ve 70. dakikalarda ise James Rodriguez attı. 

Brighton'ın gollerini 41. dakikada Neal Maupay ve 90 2. dakikada Yves Bissouma kaydetti. 

Ligde oynadığı dördüncü karşılaşmadan da galip gelen Everton, puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Premier Ligde 4te 4 yapan Everton maç fazlasıyla lider

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