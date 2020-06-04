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04.06.2020 - 16:23 | | ANKARA (AA) -

Premier Lig'de 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± onaylandÄ±

Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, lig yÃ¶netiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geÃ§ici deÄŸiÅŸiklikleri onayladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Premier Lig'de 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± onaylandÄ±
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Ä°ngiltere Premier Lig'de bu sezon oynanacak kalan maÃ§larda takÄ±mlara 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± verilecek.

Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, lig yÃ¶netiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geÃ§ici deÄŸiÅŸiklikleri onayladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Buna gÃ¶re, kulÃ¼pler kalan maÃ§larda 5 oyuncu deÄŸiÅŸtirebilecek ve yedek kulÃ¼besindeki oyuncu sayÄ±sÄ± 7'den 9'a Ã§Ä±karÄ±lacak.

UluslararasÄ± Futbol BirliÄŸi Kurulu (IFAB), 2020 yÄ±lÄ± sonuna kadar yapÄ±lacak maÃ§larda takÄ±mlara 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± verileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Ä°ngiltere Premier Lig, 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden baÅŸlayacak.

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Premier Ligde 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± onaylandÄ±

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