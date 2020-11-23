23.11.2020 - 00:13 | | AA
Premier Lig'de Arsenal ile Leeds United yenişemedi
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı. Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında Elland Road Stadı'nda Leeds United'a konuk oldu.
Her iki takım da özellikle son bölümde buldukları fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Nicolas Pepe, 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla Arsenal'ı 10 kişi bıraktı.
Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen Arsenal 13, Leeds United ise 11 puanda kaldı.