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23.11.2020 - 00:13 | | AA

Premier Lig'de Arsenal ile Leeds United yenişemedi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'de Arsenal ile Leeds United yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı. Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında Elland Road Stadı'nda Leeds United'a konuk oldu. 

Her iki takım da özellikle son bölümde buldukları fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. 

Nicolas Pepe, 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla Arsenal'ı 10 kişi bıraktı. 

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen Arsenal 13, Leeds United ise 11 puanda kaldı.

Premier Ligde Arsenal ile Leeds United yenişemedi

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