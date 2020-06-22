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22.06.2020 - 22:03 |

Premier Lig'de bir kiÅŸinin koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±

Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, futbolculara ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinde bir kiÅŸide virÃ¼s tespit edildi.Â

Premier Lig'de bir kiÅŸinin koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Ä°ngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinde bir kiÅŸide virÃ¼s tespit edildi.Â 

Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 17-21 Haziran tarihlerinde 1829 kiÅŸinin Kovid-19 testinden geÃ§tiÄŸi ve bir pozitif vakaya rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ligde kontrol amaÃ§lÄ± haftada iki kez test uygulanÄ±rken, testi pozitif Ã§Ä±kan kiÅŸiler 7 gÃ¼n karantinada kalÄ±yor.

Premier Ligde bir kiÅŸinin koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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