MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Premier Lig'de Chelsea galibiyet serisini 7 maça çıkaracak
28.11.2016 - 11:53 |

Premier Lig'de Chelsea galibiyet serisini 7 maça çıkaracak

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Leipzig, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Nice haftayı lider kapadı.

Premier Lig'de Chelsea galibiyet serisini 7 maça çıkaracak
ABONE OL

Premier Lig

Sezona kötü başlayan Chelsea, yükselişini, Premier Lig'in 13. haftasındaki Londra derbisinde de sürdürdü. Konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yenerek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatan Chelsea, üst üste 7. galibiyetini aldı.

Premier Ligde Chelsea galibiyet serisini 7 maça çıkaracak

Zirve takipçilerinden Liverpool, Sunderland'i 2-0, Manchester City, Burnley'i deplasmanda 2-1, Arsenal de Bournemouth'u 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti.

Son 6 haftada sadece bir galibiyeti bulunan Manchester United'daki kan kaybı ise devam etti. Manchester United, ağırladığı West Ham United'la da 1-1 berabere kaldı ve zirvenin 11 puan gerisine düştü.

Chelsea'nin 31 puanla lider olduğu ligde Liverpool ve Manchester City 30'ar, Arsenal ise 28 puan topladı.

La Liga

La Liga'nın 13. haftasına lider giren Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Sporting Gijon karşılaşmasında zorlanmasına rağmen Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Son 6 maçını da kazanan Madrid kulübü, yenilmezliğini sürdürdü.

Premier Ligde Chelsea galibiyet serisini 7 maça çıkaracak

Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın yüksek ateş nedeniyle kadroya alınmadığı Real Sociedad karşılaşmasından 1-1 beraberlikle döndü.

Zirve takipçilerinden Sevilla, Valencia'yı 2-1 ile geçerek lig ikincisi Barcelona'yı yakaladı. Osasuna'yı deplasmanda 3-0 yenen Atletico Madrid de hanesine 3 puan yazdırdı.

Puanını 33'e yükselten Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. 27 puanlı Sevilla üçüncü, 24 puanı bulunan takımlardan Atletico Madrid ise dördüncü sırada yer aldı.

Bundesliga

Bundesliga'nın sürpriz takımı Leipzig, ligin 12. haftasının açılış maçında konuk olduğu Freiburg'u 4-1 mağlup etti. Peş peşe yedinci galibiyetini alan Leipzig, bu sezon ilk defa mücadele ettiği birinci ligdeki namağlup unvanını da korudu.

Premier Ligde Chelsea galibiyet serisini 7 maça çıkaracak

Liderliği geçen hafta kaptıran Bayern Münih, ağırladığı Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi. Bayer Leverkusen'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının tek golünü kaydetti.

Hertha Berlin, Mainz'ı 2-1, Eintracht Frankfurt da Borussia Dortmund'u aynı skorla geçerek haftayı 3 puanla kapadı.

12 hafta sonunda 30 puan toplayan Liepzig, Bayern Münih'in 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Bu iki takımı, 24'er puanlı ekiplerden Hertha Berlin ve Eintracht Frankfurt izliyor.

Serie A

Serie A'nın liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 14. haftasında, deplasmanda oynadığı Genoa mücadelesini 3-1 kaybetti ve ligdeki 3. yenilgisini aldı. Müsabakada Juventus'un Brezilyalı sağ beki Dani Alves'in sol ayak fibula kemiği kırıldı.

Premier Ligde Chelsea galibiyet serisini 7 maça çıkaracak

Maçlarını kazanan Roma, Milan, Lazio ve Atalanta, Juventus'un puansız geçtiği haftayı karlı kapadı. Roma, Pescara'yı 3-2, Milan, konuk olduğu Empoli'yi 4-1, Lazio, deplasmanda Palermo'yu 1-0, Atalanta da deplasmanda Bologna'yı 2-0 yendi.

Ligde 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus, Roma ve Milan'ın 4, Lazio ve Atalanta'nın 5 puan önünde bulunuyor.

Ligue 1

Lider Nice, Ligue 1'in 14. haftasında, evinde Bastia ile 1-1 berabere kaldı. Nice bu sonuçla son 3 haftada 2. kez puan kaybı yaşadı.

Premier Ligde Chelsea galibiyet serisini 7 maça çıkaracak

Son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lyon'u 2-0 mağlup etti. PSG'nin 2 golüne de imza atan Uruguaylı forvet oyuncusu Cavani, ligdeki 12. karşılaşmasında 13. golünü kaydetti.

Ligin bir diğer iddialı takımı Monaco ise sahasında Marsilya'yı 4-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Nice, 33 puanla liderliğini sürdürdü. 32'şer puanı bulunan ekiplerden Monaco ikinci, PSG ise üçüncü sırada yer aldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber