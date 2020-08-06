Premier Lig'de gelecek sezon oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± 3 olacak

Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Premier Lig kulÃ¼pleri, 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±nÄ±n 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yÃ¶nÃ¼nde oy birliÄŸiyle karar aldÄ±.

Buna gÃ¶re gelecek sezon takÄ±mlara geÃ§miÅŸ yÄ±llarda olduÄŸu gibi bir maÃ§ta 3 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± verilecek.

UluslararasÄ± Futbol BirliÄŸi Kurulu (IFAB), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglerde 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± uygulanabileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

SalgÄ±n sebebiyle martta askÄ±ya alÄ±nan Premier Lig karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±, haziranda yeniden baÅŸladÄ±ktan sonra takÄ±mlara 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± verilerek oynanmÄ±ÅŸtÄ±.

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