Premier Lig'de 'geri dönüş' takvimi belli oldu!

CELAL UMUT EREN

Premier Lig’de artık dönüş için yol haritası hazırlandı. Gün gün neler olacağı sıralandı. Titizlikle belirlenen takvimde Arsenal’le 27 Nisan’da başlayan çalışmaların 18 Mayıs’ta 20 takıma ulaşacağı aktarıldı. 7 ve 15 Mayıs’ta geri dönüş toplantılarının olacağı vurgulandı. İlk etapta 8 Haziran’da Premier Lig’in kaldığı yerden 28. haftadan başlaması düşüncesi öne çıkarıldı. 27 Temmuz’da da lig ve kupa maçlarının tamamlanması amaçlandı.

22 Ağustos düşüncesi

27 Temmuz’dan sonra takımların izin konusu da detaylandırıldı. 3 Ağustos’tan sonra takımların planlamaya göre yeni sezon hazırlıklarına başlaması hedeflendi. 2020-21 sezonu için iki farklı başlangıç tarihi dillendirildi. A planında 22 Ağustos tarihi bildirildi. Ancak en gerçekçi plan olarak 12 Eylül Cumartesi günü başlaması gündeme alındı. Şu an için hem bu sezonun kalan kısmı hem gelecek sezon maçların seyircisiz olacağı düşünüldü.

‘Dönmeliyiz’

Crystal Palace’ta başkan Steve Parish, futbolun geri dönmesi gerektiğini savundu. Başkan Parish, “Şartlar biraz elverişli olduğu zaman futbola geri dönmeliyiz. Eğer bir şekilde futbola geri dönemezsek, önümüzdeki sezonu da kurtaramayız ve bir daha asla futbol eski günlerine geri gelmez” dedi.

‘B planı’ Avustralya

İngiltere Premier Lig’de 2019-2020 sezonunun başlaması için planlar yapılıyor. The Sun’da yer alan haberde; B planı olarak Avustralya ihtimali öne çıktı. Maçların tek bir merkezde oynanması ve böylece takımların izole olması fikri konuşuldu. Bu nedenle 15 bin kilometre uzaklıktaki Avustralya’da yapılması önerisi olduğu iddia edildi. Perth şehrinde takımların otellerde kampa girip, 65 bin kapasiteli Optus Stadı başta olmak üzere 4 farklı statta maçlara çıkabileceği vurgulandı.

Bakan onayladı

Almanya’da futbola dönüş için hazırlıklar devam ediyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bild’e verdiği röportajda yeşil ışık yaktı. Hazırlanan çalışmalara tam not veren Alman Bakan, “Bundesliga’nın önümüze sunduğu çalışma gayet mantıklıydı. O nedenle ben şahsen mayıs ayında futbolun başlamasını destekliyorum” dedi. Bakan Seehofer, “Pozitif test vakası olursa, çıkan oyuncu 2 haftalık karantinaya alınacak, takıma önlem sağlanacak. Bu durum lig için fikstürü riske sokabilir. Bu nedenle takımların çok ciddi bir disiplinde olması gerekiyor” diye konuştu.

İtalya’da idman zamanı

Futbola dönmeye hazırlanan ülkelerden İtalya’da da antrenmanlar başlıyor. 20 Serie A kulübünün geri dönüşü onaylamasıyla bugünden itibaren bireysel çalışmalar başlıyor. Takımlar sahalarında bireysel programa yönelik çalışacak. 18 Mayıs’a kadar takım halinde çalışmadan devam edilecek. 18 Mayıs sonrası İtalyan hükümetiyle de görüşülerek takım antrenmanları resmen start alacak.

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