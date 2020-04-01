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01.04.2020 - 21:32 | | AA

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’un teknik direktörü Eddie Howe'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı.

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi. 

Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.

Premier Ligde ilk maaş indirimi geldi

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