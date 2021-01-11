Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maç programları değişti

Aston Villa'da oyuncular ve teknik ekipte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'in maç programında değişiklikler yapıldı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Aston Villa ile Tottenham arasında 13 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Tottenham ile Fulham arasında yine salgın nedeniyle önceden ertelenen lig karşılaşması ise 13 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Fulham'ın 15 Ocak Cuma günü Chelsea ile yapacağı lig maçı ise 16 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Aston Villa ile Everton arasında 16 Ocak Cumartesi oynanması planlanan karşılaşma ise 17 Ocak Pazar günü yapılacak.

Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle geçen hafta antrenman tesislerini kapatmış ve İngiltere Federasyon Kupası'nda Liverpool ile oynadığı maça, 23 yaş altı takımıyla çıkmıştı.

İngiltere Premier Lig'de 36 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 36 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 4-10 Ocak tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 593 test sonucunda 36 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.