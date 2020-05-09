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09.05.2020 - 09:27 |

Premier Lig'de sahalara dönüşe isyan! Oynamak istemiyorlar...

Yeniden başlamaya hazırlanan Premier Lig'de kulüpler isyan korkusu yaşıyor.

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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

12 Haziran'da başlaması beklenen Premier Lig'i isyan korkusu sardı. En az 50 futbolcunun sağlık endişeleri nedeniyle oynamak istemediği öğrenildi.

9 Mart'ta oynanan Leicester City - Aston Villa maçından bu yana ertelenen Premier Lig'de kalan 92 maçı kapalı kapılar ardından ve 10 tarafsız sahada oynatma planı yapılıyor.

Her kulüpten 2-3 futbolcu karşı

Fakat Daily Mirror'ın haberine göre her kulüpten en az 2-3 futbolcu yeniden oynama kararına karşı çıkıyor. Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Aguero da endişelerini dile getiren isimlerin arasında yer almıştı.

Kaptanlar üzerinden ikna 

Sahaya dönüş planlarını suya düşüren bu durum üzerine Premier Lig yönetimi takım kaptanları ve Profesyonel Futbolcular Birliği ile bugün bir görüşme yapacak.

Premier Lig yönetimi Salı günü hükümetle yapılacak son kritik toplantı öncesi futbolcuları kaptanları üzerinden ikna etmeye çalışacak. En az 14 kulüp kabul oyu verirse hükümet de yeşil ışığı yakacağı ifade edildi.

Premier Ligde sahalara dönüşe isyan Oynamak istemiyorlar...

Premier Ligde sahalara dönüşe isyan Oynamak istemiyorlar...

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