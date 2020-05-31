Premier Lig’de sakatlık korkusu!

ONUR DİNÇER

Koronavirüs sonrası 17 Haziran’da maçlara başlayacak Premier Lig’de sakatlık endişesi başladı.

İngiltere’de, konuyla ilgili yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri yetkilileri tedirgin etti. Yapay zeka platformu tarafından gerçekleştirilen araştırma, daralan zaman aralığından dolayı sıkıştırılan takvimin, futbolculara daha fazla sakatlık olarak döneceği gerçeğini ortaya çıkardı.



Ciddi uyarı

Bir ayda 8 maça çıkacak oyuncuların, aynı sürede 4 ya da 5 karşılaşmaya çıktıkları normal düzene nazaran yüzde 25 daha çok sakatlık riski ile karşı karşıya kalacakları tespit edildi.

Daha kısa sürede daha çok maç yapacak olmanın yanı sıra, korona sürecinde hamlaşan oyuncuların fiziksel koşullarının da sakatlık riskini yükselttiğine dikkat çekildi.

Dünya üzerinde 35 üst düzey takımdan toplanan verilerinin incelenmesi neticesinde, hazırlık döneminin kısalmasının, bu takımların yüzde 75’inde sakatlık sıklığını artırdığı sonucuna ulaşıldı.

Lig ertelenmeden önceki döneme göre futbolcuların şimdi maçlara yüzde 15 eksilmiş bir fizik kondisyon ile başlayacakları da öngörülürüyor.

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