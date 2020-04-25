Premier Lig’de şifresiz maç günleri

CELAL UMUT EREN



İngiltere’de Premier Lig’in yeniden başlaması için hazırlıklar sürüyor. Maçların seyircisiz oynanacağı Ada’da; Kültür Bakanı Oliver Dowden, taraftarları ilgilendiren açıklamalar yaptı. İnsanların statlara gelemeseler bile şifreli olacağı için maçları restoran, pub ya da ortak alanlarda toplanıp yine kalabalık halde izleme riskleri öne çıkarıldı. Bakan Dowden, ‘şirefsiz maç yayını’ için proje olduğunu aktardı.

Yaşlı taraftarlar

Projenin amacının insanların evden çıkmadan maçları takip etme imkanı olduğu vurgulandı. Bakan Dowden; BBC ve ITV ile görüştüklerini, ortak bir çalışma ile herkesin müsabakaları karantina düzenini bozmadan izlemelerini istediklerini söyledi. Bilhassa 65 yaş üstü futbolseverlerin dışarı çıkmamalarının da bu sayede engelleneceği belirtildi. Uygulama 2019-20 sezonunun kalan haftalarını kapsayacak.

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