27.05.2020 - 14:57 | | Ä°STANBUL (AA) -
Premier Lig'de temaslÄ± antrenmanlara izin çÄ±ktÄ±
Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼pleri, temaslÄ± antrenmanlara baÅŸlama kararÄ± aldÄ±.Â
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, gruplar halinde Ã§alÄ±ÅŸan oyuncularÄ±n temaslÄ± antrenmanlara baÅŸlama Ã¶nerisinin, kulÃ¼pler tarafÄ±ndan oy birliÄŸiyle kabul edildiÄŸi duyuruldu.
Antrenmanlara dÃ¶nÃ¼ÅŸ protokolÃ¼nde ikinci adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken ligi yeniden baÅŸlatabilmek adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmiÅŸti. Ãœlkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceÄŸi konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde antrenmanlara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.