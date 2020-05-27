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27.05.2020 - 14:57 | | Ä°STANBUL (AA) -

Premier Lig'de temaslÄ± antrenmanlara izin çÄ±ktÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼pleri, temaslÄ± antrenmanlara baÅŸlama kararÄ± aldÄ±.Â

Premier Lig'de temaslÄ± antrenmanlara izin çÄ±ktÄ±
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Premier Lig'in internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, gruplar halinde Ã§alÄ±ÅŸan oyuncularÄ±n temaslÄ± antrenmanlara baÅŸlama Ã¶nerisinin, kulÃ¼pler tarafÄ±ndan oy birliÄŸiyle kabul edildiÄŸi duyuruldu.

Antrenmanlara dÃ¶nÃ¼ÅŸ protokolÃ¼nde ikinci adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken ligi yeniden baÅŸlatabilmek adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmiÅŸti. Ãœlkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceÄŸi konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde antrenmanlara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Premier Ligde temaslÄ± antrenmanlara izin Ã§Ä±ktÄ±

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