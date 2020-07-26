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26.07.2020 - 19:59 |

Premier Lig'de Watford ve Bournemouth küme düştü!

Premier Lig'de Norwich City'nin ardından Watford ve Bournemouth da küme düştü

Premier Lig'de Watford ve Bournemouth küme düştü!
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal'e deplasmanda 3-2 yenilen Watford, küme düşen son takım oldu. 

Premier Lig'in son hafta karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Watford, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu. 

Ligde iddiası bulunmayan Arsenal, 5 ile 33. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve Kieran Tierney'in 24. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti. 

Maçın ilk yarısı, Watfordlu Troy Deeney'in 43. dakikada penaltıdan attığı golle 3-1 tamamlandı.

 Watford, 66. dakikada Danny Welbeck'in golüyle farkı 1'e indirdi, maç bu skorla bitti. 

Watford, bu skorla Premier Lig 2019-2020 sezonunda küme düşen son takım oldu. 

Daha önceki haftalarda Bournemouth ile Norwich City'nin, Premier Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.

Premier Ligde Watford ve Bournemouth küme düştü

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