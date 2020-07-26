Premier Lig'de Watford ve Bournemouth küme düştü!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal'e deplasmanda 3-2 yenilen Watford, küme düşen son takım oldu.

Premier Lig'in son hafta karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Watford, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.

Ligde iddiası bulunmayan Arsenal, 5 ile 33. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ve Kieran Tierney'in 24. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı, Watfordlu Troy Deeney'in 43. dakikada penaltıdan attığı golle 3-1 tamamlandı.

Watford, 66. dakikada Danny Welbeck'in golüyle farkı 1'e indirdi, maç bu skorla bitti.

Watford, bu skorla Premier Lig 2019-2020 sezonunda küme düşen son takım oldu.

Daha önceki haftalarda Bournemouth ile Norwich City'nin, Premier Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.

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