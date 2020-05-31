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31.05.2020 - 18:46 | | AA

Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde kimsede virüse rastlanmadı.  Daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı
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İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde kimsede virüse rastlanmadı. 

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Mayıs tarihlerinde 1130 kişi Kovid-19 testinden geçirildi. 

Yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi. 

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Premier Ligde yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

 

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