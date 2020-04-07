Premier Lig'in kaybı 1.1 milyar sterlin!



Premier Lig Yönetimi koronavirüs sonrası yaşanan ekonomik krizi rakamlarla ortaya koydu. Hem kulüpler hem de takım kaptanlarıyla yapılan toplantılarda bunlar anlatıldı.

Premier Lig oynanmazsa yayın anlaşmaları gereği 1.1 milyar sterlinle, 750 milyon sterlin arası kayıp olacak. Maç günü gelirinde 200 milyon sterlin kayıp söz konusu, sponsorluk gelirlerinde de 175 milyon sterlinlik bir zarar ortaya çıkıyor.

Kaptanlardan büyük tepki

Koronavirüs kriziyle boğuşan İngiltere’de Premier Lig Yönetimi; kulüplerle ve takım kaptanlarıyla yüzde 30’luk toplu maaş kesintilerini konuşuyor. Bu çerçevede 20 takımın kaptanıyla yapılan toplantı tepki yarattı. Daily Mirror’ın özel haberinde; aralarında WhatsApp’tan grup kuran takım kaptanları, “Yapılacak kesintilerin kulüplerin patronlarına değil, kulüp çalışanlarına ve İngiltere Sağlık Sistemi’ne yarar sağlamalı” görüşünü bildirdi. Oyuncular, milyarder patronları işaret etti.



Fırsatçılık rahatsız edici

‘İsyan’ başlığıyla verilen habere göre; takım kaptanları sözleşmelerin yeniden ele alınması ve maaş kesintilerinin patronlar tarafından ‘fırsatçılığa’ dönüştürüldüğünü vurguladı. Hatta bu durumu ‘rahatsızlık verici’ bulan kaptanlar; birlikte hareket etme ve mücadele kararı aldı. Kulüpler ise oyuncuların tavrını doğru bulamadı. Mirror’a konuşan bir yönetici, her kulüp sahibinin milyarder olmadığını eğer bu kesintiler olmazsa bazı takımların iflasa sürükleneceğini belirtti.

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