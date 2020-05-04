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04.05.2020 - 16:12 |

Premier Lig'ten sahte taraftar hamlesi

İngiltere'de koronavirüs krizindeki futbolun normalleşmesi için çözümler üretiliyor. Son olarak yayıncı kuruluş, CGI teknolojisiyle boş olacak tribünlere doluymuş gibi bir efekt katmayı ve tezahürat sesleri eklemeyi planlıyor.

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunu ciddi anlamda zora sokan koronavirüs sonrası normalleşmeye çalışan Premier Lig'de ilginç bir çalışma dikkat çekiyor.

Independent'ın özel haberinde, lig maçlarının yayıncısı Sky, özel bir teknoloji üstünde çalışıyor. CGI adı verilen teknoloji sayesinde seyircisiz olacak maçlardaki boş tribünler sanki doluymuş gibi gösterilecek. Böylece ekranlara dolu tribün görüntüsü verilecek.

Şu anda hazırlık ve proje aşamasındaki bu çalışmanın nasıl olacağı netleşmedi. Ayrıca Premier Lig yönetimi ile de görüşmeler olacak.

Bununla beraber geçmiş dönemdeki taraftar tezahüratlarının takımlara göre toplanması amaçlanıyor. Böylece yine ekranlara sanki tuttukları takımın tezahüratı varmış gibi bir hava sunulacak.

Premier Ligten sahte taraftar hamlesi

Premier Ligten sahte taraftar hamlesi

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