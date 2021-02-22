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22.02.2021 - 14:44 | | Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)

Pro-Am Golf Turnuvası, 7'nci kez Regnum Carya’da

7'ncisi gerçekleşecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, Regnum Carya ev sahipliğinde 21-28 Şubat tarihlerinde golf tutkunlarını bir araya getiriyor. Avrupa’nın en büyük Pro- Am Golf turnuvası oluşuyla prestijini koruyan Regnum Carya Pro-Am, bu yıl 260 kişinin katılımıyla heyecanlı bir turnuvaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

Pro-Am Golf Turnuvası, 7'nci kez Regnum Carya’da
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Avrupa’nın en büyük Pro-Am golf turnuvası olma özelliğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, 21-28 Şubat tarihlerinde Regnum Carya’da gerçekleşecek. Avrupa’nın en özel golf destinasyonlarından biri olan Belek’te düzenlenecek turnuvaya, 260 kişilik rekor katılım bekleniyor. Aynı zamanda Avrupa’nın para ödülü en yüksek Pro-Am Golf Turnuvası unvanına da sahip olan Regnum Carya Pro-Am'de, turnuva sonunda kazanan tüm sporcular ödüllendirilecek.

Avrupa’nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve Türkiye’nin ilk golf kulübü National Golf Club’da gerçekleşecek turnuvaya, ünlü golfçülerin yanı sıra, dünyanın birçok bölgesinden 260 golf tutkunu eşlik edecek.

Pro-Am Golf Turnuvası, 7nci kez Regnum Carya’da

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