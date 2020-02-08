Prosinecki ÅŸeytanÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±ramadÄ±!

SÃ¼per Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un HÄ±rvat teknik adamÄ± Robert Prosinecki, 6 yÄ±l aradan sonra ikinci kez gÃ¶reve geldiÄŸi takÄ±mÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 5 resmi maÃ§ta da galip gelemedi.

Prosinecki, 2012-2013 sezonun 7. haftasÄ±nda Mersin Ä°dmanyurdu maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan 7 puanla 15. sÄ±rada devraldÄ±ÄŸÄ± Kayserispor'da Ã¶nemli iÅŸlere imza atarak takÄ±mÄ± sezon sonunda 52 puanla 5. sÄ±raya kadar taÅŸÄ±dÄ±.

Prosinecki'nin Ã¶ÄŸrencileri 2013-2014 sezonunda ise beklentileri karÅŸÄ±layamayarak baÅŸarÄ±sÄ±z bir grafik Ã§izdi.

Ä°lk devrenin sonunda 12 puanla son sÄ±rada yer alan Kayserispor'da 17. haftada deplasmanda 5-1 kaybedilen FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan 31 AralÄ±k 2013'te HÄ±rvat teknik adam ile yollar ayrÄ±ldÄ±.

Bu sezonun devre arasÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k umutlarla takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilen Prosinecki, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk resmi maÃ§ olan Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda sahasÄ±nda FenerbahÃ§e ile 0-0 berabere kaldÄ±.

Ligin ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karÅŸÄ±laÅŸan Prosinecki'nin ekibi, buradan da 5-1'lik farklÄ± maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± son 16 turu ikinci karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda da FenerbahÃ§e'ye 2-0 yenilen Kayserispor, kupaya veda etti.Â Kayserispor'un ikinci Prosinecki dÃ¶neminde kendi evinde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olan MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± 1-1'lik beraberlikle tamamlandÄ±.

Son olarak Galatasaray ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸan Kayserispor, buradan da 4-1 maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â Prosinecki'nin takÄ±mÄ±, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 5 resmi maÃ§ta 12 gol yerken, sadece 3 gol atabildi.

TokgÃ¶z: "HocamÄ±za gÃ¼veniyoruz"

KulÃ¼p asbaÅŸkanÄ± ve basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa TokgÃ¶z, Robert Prosinecki'nin kalitesinin ve tecrÃ¼besinin tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±k bir konu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Prosinecki'nin hem SÃ¼per Lig'de hem de dÃ¼nya futbolunda kendisini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ biri olduÄŸunu altÄ±nÄ± Ã§izen TokgÃ¶z, "HocamÄ±za gÃ¼veniyoruz. GeldiÄŸi gÃ¼nden beri sakatlÄ±klar ve kart cezalarÄ±ndan dolayÄ± isteÄŸi kadroyu sahaya sÃ¼remedi. Yeni transferlerimizle istediÄŸi takÄ±mÄ± oluÅŸturduÄŸunda her ÅŸey Ã§ok daha gÃ¼zel olacak." diye konuÅŸtu.

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