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22.05.2020 - 15:51 |

PSG, Alex Telles için Porto ile görüşmelere başladı

Fransız basının iddiasına göre PSG, Alex Telles'in transferi için Porto ile görüşmelere başladı. PSG'nin bu transfer için 20 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtilirken transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'a 2 milyon Euro gelecek.

PSG, Alex Telles için Porto ile görüşmelere başladı
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Fransız basının iddiasına göre PSG, Alex Telles'in transferi için Porto ile görüşmelere başladı. PSG'nin bu transfer için 20 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtilirken transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'a 2 milyon Euro gelecek.

Le10Sport'un iddiasına göre, PSG yönetimi Alex Telles transferi için Porto ile pazarlıklara başladı. Portekiz tarafı da bu görüşmeleri doğruladı. Porto'nun transferlerini yöneten menajer Pini Zahavi ile iletişime geçen PSG, Porto ile sözleşme fesih bedeli konusunda anlaşma sağlamaya çalışıyor. Alex Telles'in 40 milyon Euro olan serbest kalma maddesini 20 milyon Euro'ya çekmeye çalışan PSG'nin bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

PSG, Alex Telles için Porto ile görüşmelere başladı

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