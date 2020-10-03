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03.10.2020 - 00:59 | | AA

PSG, Angers'i 6-1 yendi!

Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiÄŸi Angers'i 6-1 yendi.Â

PSG, Angers'i 6-1 yendi!
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) altÄ±ncÄ± haftasÄ±nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiÄŸi Angers'i 6-1 yendi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± baÅŸtan sona Ã¼stÃ¼n gÃ¶tÃ¼ren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 6-1 kazandÄ±.Â 

Angers'Ä±n tek golÃ¼nÃ¼ ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.Â 

Lige kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayarak ilk iki maÃ§Ä±nÄ± kaybeden PSG, sonraki 4 karÅŸÄ±laÅŸmadan galip ayrÄ±larak puanÄ±nÄ± 12'ye yÃ¼kseltti. Angers ise 9 puanda kaldÄ±.

PSG, Angersi 6-1 yendi

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