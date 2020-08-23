PSG-Bayern Münih: 0-1

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih güçlü rakibi Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup ederek dev kupayı müzesine götürdü.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında atak bir futbol sergileyen Alman temsilcisinin golünü 59. dakikada Coman attı.

Kalan dakikalarda özellikle Mbappe net pozisyonlardan yararlanamadı ve Bayern Münih maçı 1-0 kazanarak mutlu sona ulaştı.

7. kez şampiyon oldular

Tarihinde 7. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Bavyera ekibi, Devler Ligi'nde oynadığı 11 maçtan da galibiyetle ayrılarak rekora imza attı.

İLK 11'LER:

PARİS SAİNT GERMAİN: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe

BAYERN MÜNİH: Neuer, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Goretzka, Müller, Coman, Gnabry, Lewandowski

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Di Maria’nın pasında sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ancak Kimmich ayak koyarak tehlikeyi engelledi.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Mbappe, savunmanın arkasına sarkan Neymar’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Neuer topu kornere göndermeyi başardı.

22. dakikada Davies’in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Navas’ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Neymar’ın pasında topla buluşan Di Maria, Herrera ile verkaç yapıp ceza sahası içinde topla buluştu. Arjantinli futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gnabry ceza sahasına ortaladı. Zor pozisyondaki Lewandowsk’nin kafa vuruşunda kaleci Navas gole izin vermedi.

44. dakikada Bayern savunmasının hatasında topu kapan Mbappe, Di Maria’yla verkaç yaptı ve şutunu çekti. Kaleci Neuer topu hakim oldu.