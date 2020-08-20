20.08.2020 - 00:39 |
PSG Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı mı yayınlanacak?
Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Paris Saint Germain - Bayern Münih oldu. Yarı finalde Leipzig'i ve Lyon'u 3-0'lık skorlarla geçen iki Avrupa devinin zorlu mücadelesi için geri sayım başladı. Peki şimdiden heyecanla araştırılan PSG Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu ve gözler final gününe çevrildi. Futbolseverler şimdiden PSG Bayern Münih maçı ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte ayrıntılar...
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 23 Ağustos Pazar günü saat 22:00'de oynanacak ve beIN Sports HD1'den şifresiz canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Di María, Mbappé, Neymar
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski