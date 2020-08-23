PSG - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fransa Ligue 1, Coupe de France ve Coupe de la Ligue sonrası PSG gözünü Avrupa'nın en büyük kupasına dikmiş durumda! Tarihlerinde ilk kez Devler Ligi'nde final oynayacaklar... Neymar gibi, Keylor Navas gibi, Angel Di Maria gibi daha önce bu kupayı kazanmış isimler kadroda ancak takım olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaklar ve TD Thomas Tuchel; "Bu tür finallerde oynamış olmak Bayern'e küçük bir avantaj verse de maçın kaderini burayı tecrübe etmenin çizeceğini düşünmüyorum..." dedi. Marco Verratti tam olarak hazır, zaten RB Leipzig maçının son bölümünde oyuna girmişti. Idrissa Gueye de hazır, aynı maçta yedeklerde beklemişti Bayern karşısında da aynısı olacak. Keylor Navas son antrenmanda takımla birlikte çalıştı ancak Tuchel riske girmek istemiyor, eldivenler Sergio Rico'ya emanet... Bayern'in Lyon karşısındaki "kaybedebilir" performansı Di Maria, Neymar ve Kylian Mbappe'nin iştahını oldukça kabartmıştır.

2020'nin yok edicisi Bayern, pandemiden etkilenmeyen performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyüledi. Almanya Bundesliga ve DFB Pokal zaferleri bir yana, son 29 resmi maçtan 28 galibiyet çıkarmış olmaları gerçekten muazzam! Barcelona'ya karşı çeyrek finalde alınan 8-2'lik galibiyet de tarihe altın harflerle yazıldı... Yarı finalde önce Memphis Depay, ardından da Karl Toko Ekambi ile tehdit edilmelerine rağmen Serge Gnabry'nin şipşak golleriyle 2-0'ı bulup gece sonunda da Robert Lewandowski ile noktayı koyarak adlarını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırmayı başarmışlardı. Benjamin Pavard ilk 11 çıkacak kadar hazır fakat Jerome Boateng için maç saatini bekleyeceğiz. Lyon maçının ikinci yarısında TD Hansi Flick'in Boateng yerine ilk tercihi Niklas Süle olmuştu, Alman stoper hazır kıta bekliyor. Flick basın toplantısında; "Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol yiyen takımla oynayacağız. Aklımızda bir oyun planı var, umarım harfiyen sahaya yansıtabiliriz..." açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG, Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 maçın 8'ini kazandı. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)

- Bayern, Devler Ligi'nde oynadığı son 6 maçta 3+ gol atmayı başardı.

- İki takım daha önce 2017-18 sezonunun grup aşamasında karşılaşmıştı, iki maç da "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Kazanır" oldu! %43'lük kesim finalin favorisi olarak Alman harikası Bayern'e güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve finalde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU

Barcelona'yı 8-2'lik flaş bir skor ve üst düzey futbol ortaya koyarak yarı finale gelen Bayern Münih, Lyon karşısında kazansa da zorlandı. Savunmalarında açık verseler de sonuca gitmeyi ve finale yükselmeyi başardılar. Ancak kuşkusuz ki Barca maçındaki oyunları ve elde ettikleri skor onları Şampiyonlar Ligi finalinin favorisi yaptı. PSG ise yıllardır kulüp olarak yaptıkları büyük yatırımların, transferlerin karşılığını almak adına önemli bir fırsat yakaladı. Neymar, Mbappe ve sayısız yıldız hamlelerine karşı uzun süredir bir türlü Şampiyonlar Ligi'nde iyi işlere imza atamıyorlardı. Ta ki bu sezona kadar.... Gerçekten zor, son derece çekişmeli ve heyecan dolu bir final maçı olacak. İki takımın kadrosu da form durumlarını ele alırsak nerede ise denk. PSG'nin yıldızları, Bayern Münich'in de yıldızlarının yanı sıra çok dinamik, genç bir takımı var. Ancak yıllar sonra Şampiyonlar Ligi kupasına bu kadar yakın olan PSG'nin bu fırsatı pas geçmeyeceği kanaatindeyim. PSG normal sürede kaybetmez ve uzatma olur mu bilemiyorum ama Fransız ekibi kupaya uzanır diyorum.