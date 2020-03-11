11.03.2020 - 22:50 |
PSG-Borussia Dortmund: 2-0
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. İlk karşılaşmayı Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın şov yaptığı maçta 2-1 kazanmıştı.
Fransız ekibi corona virüs sebebiyle seyircisiz oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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İLK 11'LER
PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Sarabía; Neymar, Cavani.
Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard, Haaland