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11.03.2020 - 22:50 |

PSG-Borussia Dortmund: 2-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

PSG-Borussia Dortmund: 2-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. İlk karşılaşmayı Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın şov yaptığı maçta 2-1 kazanmıştı. 

Fransız ekibi corona virüs sebebiyle seyircisiz oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

BU MAÇIN TÜM DETAYLARI SKORER FARKIYLA SİZLERLE...

İLK 11'LER

PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Paredes, Gueye; Di María, Sarabía; Neymar, Cavani.

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard, Haaland

PSG-Borussia Dortmund: 2-0

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