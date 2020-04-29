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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri PSG çare arıyor! Khealifi'den flaş açıklama...
29.04.2020 - 12:17 |

PSG çare arıyor! Khealifi'den flaş açıklama...

Fransa'da futbol maçlarının Eylül ayına kadar durdurulması sonrası PSG harekete geçti. Başkan Nasser Al-Khelaifi, "Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, her şeye hazırız. Yurt dışında oynayabiliriz" dedi.

PSG çare arıyor! Khealifi'den flaş açıklama...
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Fransa'da resmen hükümet tarafından futbol maçlarının Eylül ayına kadar sonlandırılması sonrası gözler PSG'ye döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam  eden PSG, ligde de 12 puan farkla lider konumda. Ancak Paris ekibinin esas gündemi şu anda çeyrek finalde oldukları için planlar yapıyor.

PSG'nin Katarlı başkanı Nasser Al-Khelaifi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Al-Khelaifi, "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz finale kadar gitmek. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde format nasıl olacak bilemiyoruz. Ancak biz her şeye hazırız. Eğer Şampiyonlar Ligi maçları Fransa'da oynanamazsa biz yurt dışına da çıkabiliriz. Yurt dışında belirleyeceğimiz bir ülkede kampa girer ve maçlara odaklanırız" dedi. 

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