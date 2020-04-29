PSG çare arıyor! Khealifi'den flaş açıklama...

Fransa'da resmen hükümet tarafından futbol maçlarının Eylül ayına kadar sonlandırılması sonrası gözler PSG'ye döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden PSG, ligde de 12 puan farkla lider konumda. Ancak Paris ekibinin esas gündemi şu anda çeyrek finalde oldukları için planlar yapıyor.

PSG'nin Katarlı başkanı Nasser Al-Khelaifi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Al-Khelaifi, "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz finale kadar gitmek. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde format nasıl olacak bilemiyoruz. Ancak biz her şeye hazırız. Eğer Şampiyonlar Ligi maçları Fransa'da oynanamazsa biz yurt dışına da çıkabiliriz. Yurt dışında belirleyeceğimiz bir ülkede kampa girer ve maçlara odaklanırız" dedi.