PSG, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı

PSG, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından ilk maçını, Ligue 1'in 18. haftasında Saint-Etienne ile deplasmanda oynadı.

Ev sahibi takım, Hamouma'nın 19. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Moise Kean'ın 22. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla PSG skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla kapandı.

İkinci devrede ise her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

PSG, bu skorla puanını 36'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti. Saint-Etienne ise 19 puanla 14. sırada kaldı.