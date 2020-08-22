PSG, Devler Liginde ilk peÅŸinde

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FransÄ±z temsilcisi PSG, grup aÅŸamasÄ±ndan itibaren Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 10 maÃ§ta 8 galibiyet, 1'er beraberlik ve maÄŸlubiyet elde etti. BaÅŸkent ekibi, bu maÃ§larda 25 gol attÄ±, kalesinde ise 5 gol gÃ¶rdÃ¼.Â Alman teknik adam Thomas Tuchel yÃ¶netimindeki PSG, A Grubu'nda Galatasaray'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid ve BelÃ§ika'nÄ±n Club Brugge takÄ±mlarÄ±yla mÃ¼cadele etti.

Grup maÃ§larÄ±nda sadece Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybeden PSG, bu maÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda grup aÅŸamasÄ±nda kalesinde gol gÃ¶rmedi. Galatasaray ve Club Brugge'Ã¼ 5-0 gibi farklÄ± skorlarla maÄŸlup eden Paris temsilcisi, gruptan 16 puanla lider Ã§Ä±ktÄ±.Â Son 16 turunda Almanya'nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±yla eÅŸleÅŸen PSG, deplasmandaki ilk maÃ§Ä± 2-1 kaybederek final yolundaki tek maÄŸlubiyetini alÄ±rken, rÃ¶vanÅŸta rakibini 2-0 yendi ve adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã§eyrek finalden itibaren Portekiz'in baÅŸkenti Lizbon'da Ã¶zel bir formatla oynanan turnuvada PSG'nin rakibi Ä°talya'nÄ±n Atalanta takÄ±mÄ± oldu.Â Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mÃ¼cadele eden rakibini son dakikalarda art arda bulduÄŸu iki golle eleyen PSG, 25 yÄ±l sonra ilk kez yarÄ± final bileti aldÄ±.Â YarÄ± finalde Alman ekibi Leipzig'i 3-0'lÄ±k skorla geÃ§en PSG, tarihinde ilk kez finale yÃ¼kselme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Mbappe ve Icardi'den 10 gol

FransÄ±z ekibinin UEFA Åžampiyonlar Ligi'ndeki en golcÃ¼ futbolcularÄ± Kylian Mbappe ve Mauro Icardi oldu.Â Mbappe ve Icardi, grup aÅŸamasÄ±ndan itibaren rakip fileleri 5'er kez havalandÄ±rÄ±rken, BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z Neymar ile Arjantinli Angel Di Maria Ã¼Ã§er golle takÄ±mÄ±nÄ±n skor yÃ¼kÃ¼ne Ã¶nemli katkÄ±da bulundu.

110 maÃ§ sonra gelen final

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ÅŸampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarÄ±nda istediÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± yakalayamayan PSG, 110 maÃ§ sonra Kupa 1'de finale yÃ¼kselmeyi baÅŸardÄ±.Â PSG, 1971-2006 yÄ±llarÄ±nda 90 maÃ§ sonra finale Ã§Ä±kan Arsenal'Ä±n bu alandaki rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.

Finalde boy gÃ¶steren 5. FransÄ±z takÄ±mÄ±

PSG, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde final oynayan 5. FransÄ±z takÄ±mÄ± olacak. En son 2003-2004 sezonunda Monaco'nun final oynadÄ±ÄŸÄ± Kupa 1'de daha Ã¶nce Reims, St. Etienne ve Olympique Marsilya final gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Bu finallerden sadece 1992-93 sezonunda Olympique Marsilya, Milan'Ä± 1-0 yenerek ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸadÄ±.Â

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