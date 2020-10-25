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25.10.2020 - 00:56 | | AA

PSG, Dijon'u 4-0 yendi

Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti. Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6  karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti.

PSG, Dijon'u 4-0 yendi
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasında Paris  Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti. 

Parc des Princes Stadı'nda oynanan  karşılaşmaya hızlı başlayan PSG,  Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu  skorla sona erdi.

İkinci devrede ise PSG'de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan  Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı  ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6  karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.

PSG, Dijonu 4-0 yendi

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