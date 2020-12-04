PSG, genç oyuncusu Timothee Pembele'nin sözleşmesini yeniledi

PSG Kulübü, 18 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Pembele'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Pembele, 2015'te altyapısına dahil olduğu PSG'de bu sezon Ligue 1'deki Bordeaux maçıyla ilk kez A takımın formasını giymişti.

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