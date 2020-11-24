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24.11.2020 - 23:05 |

PSG - Leipzig: 1-0

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain, Fransa'da Alman temsilcisi Leipzig'i 1-0 mağlup etti.

PSG - Leipzig: 1-0
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Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazandı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Neymar'ın penaltısı ise öne geçti ve ilk yarı PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda oyunda dengeyi kurmak isteyen Leipzig'de 63'te Orban ve Kluivert ile 74'te eski Tranzonsporlu Sörloth oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda iki takım da gole ulaşamadı ve mücadele 1-0'lık PSG üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından PSG grupta 6 puana yükselirken Leipzig ise 6 puanda kaldı.

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