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20.10.2020 - 17:01 |

PSG-Manchester United Şampiyonlar Ligi H grubu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta yer alan Paris Saint-Germain, Parc des Princes'de İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Günün en dikkat çeken müsabakası olarak görülen PSG-Manchester United maçı hakkında futbolseverlerin araştırmaları devam ediyor. Peki PSG-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

PSG-Manchester United Şampiyonlar Ligi H grubu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
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PSG-Manchester United maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta yer alan PSG ve Manchester United bu akşam grupta ilk maçta kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi H grubunda favori olan iki takımın mücadelesinin seyir zevki yüksek bir müsabakaya sahne olması bekleniyor

Daha önce 2018/2019 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmiş sahasında oynadığı ilk maçı 2-0'lık skorla kaybeden Manchester United, PSG deplasmanında çıktığı müsabakadan 3-1'lik skorla galip gelip Çeyrek finale yükselmişti.

PSG-MANCHESTER UNİTED MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

PSG-Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Parc des Princes'de oynanacak olan müsabakada hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak

 

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