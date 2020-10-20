PSG-Manchester United Şampiyonlar Ligi H grubu maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

PSG-Manchester United maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta yer alan PSG ve Manchester United bu akşam grupta ilk maçta kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi H grubunda favori olan iki takımın mücadelesinin seyir zevki yüksek bir müsabakaya sahne olması bekleniyor

Daha önce 2018/2019 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmiş sahasında oynadığı ilk maçı 2-0'lık skorla kaybeden Manchester United, PSG deplasmanında çıktığı müsabakadan 3-1'lik skorla galip gelip Çeyrek finale yükselmişti.

PSG-MANCHESTER UNİTED MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

PSG-Manchester United maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Parc des Princes'de oynanacak olan müsabakada hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak