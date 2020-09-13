PSG - Marsilya maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

8 eksikle çıktığı Lens maçını kaybederek sezona başlayan PSG, bu 8 eksiğin 3'üne kavuşuyor! Sergio Rico eldivenleri Marcin Bulka'dan alacak. Koronavirüs süreçleri sona eren Angel Di Maria ve Neymar da TD Thomas Tuchel'in görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Kylian Mbappe, Keylor Navas, Mauro Icardi, Leandro Paredes ve Marquinhos için ise süreç devam ediyor. Hücumun bir kanadında Pablo Sarabia, merkezinde Arnaud Kalimuendo izleyebiliriz.

Koronavirüsten canı yanan bir diğer takım da şüphesiz Marsilya... Önce sezonu açamadılar, sonra Brest deplasmanına Alvaro Gonzalez ile Dimitri Payet'den yoksun çıktılar. Payet ilk 11'deki yerini Nemanja Radonjic'ten alırken, Alvaro da Leonardo Balerdi'den bayrağı devralacak. Hafif sakatlığı sebebiyle Fransa Milli Takım kampından ayrılmak zorunda kalan Steve Mandanda iyileşti, deplasman kafilesinde yerini aldı. TD Andre Villas-Boas muhtemelen sol bekte Jordan Amavi tercih eder ama Yuto Nagatomo da maç kadrosunda.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 maçı PSG kazandı.

- PSG, iki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü gol yemeden kazandı.

- Parc des Princes'ta oynanan son 4 maçı hem ev sahibi PSG kazandı hem de maçlar "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu! %58'lik kesim Neymar ve Angel Di Maria'nın dönüşüyle birlikte PSG'nin kazanacağını düşünüyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.