PSG - Montpellier maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Mauricio Pochettino göreve geldikten sonra Fransa Süper Kupası'nı kazanan, ligde de liderliği devralan PSG'de Colin Dagba ve Juan Bernat kadroda yok. Rafinha ve Thilo Kehrer iyileşti, Ander Herrera'nın durumu maç saati netleşecek. Son olarak Angers deplasmanında Kurzawa'nın golüyle kazandılar. Hücumda öldürücü 4'lü ile Montpellier karşısına çıkmaları bekleniyor. Hücum merkezinde Moise Kean olacak. Arkasında ise bir kanatta Angel Di Maria, diğerinde Kylian Mbappe olacak. Kean'in arkasında ise hücuma Neymar destek verecek.

Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Montpellier'de ise Jordan Ferri cezalı. Koronavirüs karantinaları sona eren Teji Savanier ve Stephy Mavididi kadroya geri döndü. Orta sahadan Florent Mollet de iyileşti, kamp kadrosunda yer aldı. Durumu maç saati netleşecek. TD Michel Der Zakarian'ın hücumda Gaetan Laborde ve Andy Delort ile gol araması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG'nin iç sahada oynadığı son 8 lig maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Montpellier'in ligdeki son 5 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. Bu 5 maçın 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçı "2.5 ÜST" bitti. Bu 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu! %45'lik kesim Mauricio Pochettino sonrası liderliğe yükselen Fransız devinden iç sahada hata beklemiyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.