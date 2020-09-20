PSG - Nice: 3-0

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında son şampiyon PSG, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Allianz Riviera Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG, 3-0'lık skorla kazandı. PSG'ye galibiyeti getiren goller, 38. dakikada penaltıdan Mbappe, 45+1. dakikada Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos'tan geldi. Nice, ligde 19 maç sonra evinde gol atamadı.

İlk 2 hafta mağlubiyetler alan PSG, böylece üst üste 2 galibiyetle puanını 6 yaptı. Nice ise tam tersi bir performansla 2 galibiyetinin ardından 2 yenilgiyle 6 puanda kaldı.

Ligue 1'in 5. haftasında PSG deplasmanda Reims'e konuk olacakken, Nice ise Bordeaux deplasmanına çıkacak.

PSG-Marsilya maçının perde arkası sizlerle