Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri PSG, Nimes'i 3 golle yendi
04.02.2021 - 02:07 | | PARİS (AA) -

PSG, Nimes'i 3 golle yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Nimes'i 3-0 mağlup etti.

PSG, Nimes'i 3 golle yendi
ABONE OL

Geçen hafta liderliği Lille'e kaptıran PSG, küme düşme hattındaki Nimes'i ağırladı.

Ev sahibi takım, 18. dakikada Di Maria ve 36. dakikada Sarabia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında PSG, Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.

Ersun Yanal: "Bu sistem, bu adamlarla yürümüyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Barcelona yarı finale kaldı
    Barcelona yarı finale kaldı
  2. Liverpool'da yine hüsran
    Liverpool'da yine hüsran
  3. PSG, Nimes'i 3 golle yendi
    PSG, Nimes'i 3 golle yendi
  4. Napoli ve Atalanta berabere kaldı
    Napoli ve Atalanta berabere kaldı
  5. Deniz Çoban: O karar yanlış
    Deniz Çoban: O karar yanlış
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jasikevicius: "Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri"

Jasikevicius: "Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri"

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 9. maçını kazandı

Antalyaspor’dan Sergen Yalçın’a ‘Keyfimizden yerde yatıyoruz’ tepkisi

Antalyaspor’dan Sergen Yalçın’a ‘Keyfimizden yerde yatıyoruz’ tepkisi

Antalyaspor'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki

Antalyaspor'dan hakem Alper Ulusoy'a tepki

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet