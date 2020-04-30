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30.04.2020 - 23:47 |

PSG, ÅŸampiyonluÄŸu saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na adadÄ±

SalgÄ±n nedeniyle futbol liglerinde sezonun sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±yla ÅŸampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain (PSG), ÅŸampiyonluÄŸu saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na adadÄ±.Â

PSG, ÅŸampiyonluÄŸu saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na adadÄ±

Fransa'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle futbol liglerinde sezonun sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±yla ÅŸampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain (PSG), ÅŸampiyonluÄŸu saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na adadÄ±.Â 

PSG KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Nasser Al-Khelaifi, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "2019-2020 sezonununda elde ettiÄŸimiz 9. ÅŸampiyonluÄŸumuzu bÃ¼tÃ¼n saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na adÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.Â 

Liglerin sona erdirilmesi kararÄ±nÄ± saygÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Al-Khelaifi, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n herkesin Ã¶nceliÄŸi olduÄŸunu vurguladÄ±.Â 

Oyunculara ve teknik ekibe mÃ¼cadeleleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden Al-Khelaifi, "UmarÄ±m bu zafer taraftarlarÄ±mÄ±za bu zor zamanda biraz umut ve mutluluk getirecektir. Åžartlar elverdiÄŸi zaman ÅŸampiyonluÄŸu tÃ¼m PSG ailesiyle kutlamayÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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