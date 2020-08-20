PSG'de başkan Nasser Al Khelaifi'den Şampiyonlar Ligi primi!

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması halinde oyuncu başına 500 bin euro prim verileceğini açıkladı. Fransız temsilcisi Devler Ligi'nde Galatasaray 'ın da olduğu gruptan lider çıkmış, ikinci turda Alman devi Borussia Dortmund, çeyrek finalde son dakika golleriyle İtalya'nın sürpriz takımı Atalanta ve yarı finalde de Leipzig'i eleyerek finale yükselmişti.

PSG, koronavirüs sebebiyle dudurulan Fransa Ligue 1'de de şampiyon ilan edilmişti.

PSG Taraftarları Şampiyonlar Ligi Finalini Kutluyor