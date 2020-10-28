PSG'de Neymar devam edemedi!

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlandı.

Brezilyalı oyuncu, karşılaşmanın 21. dakikasında bacağını tuttu ve kenara gelerek tedavisi yapıldı. Yıldız isme öncelikle kenarda bandaj uygulandı ve oyuna geri gönderildi.

Yaklaşık 2 dakika kendini deneyen Neymar, devam edecemeyeceğini kenara işaret etti. PSG teknik heyeti, Brezilyalı oyuncuyu 4 dakika daha sahada tuttu ve Neymar, 27. dakikada kenara gelirken, Pablo Sarabia oyuna dahil oldu.

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