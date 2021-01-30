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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri PSG'de Verratti ve Diallo koronavirüse yakalandı
30.01.2021 - 15:38 | | İSTANBUL (AA)

PSG'de Verratti ve Diallo koronavirüse yakalandı

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

PSG'de Verratti ve Diallo koronavirüse yakalandı
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PSG Kulübü, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Fransız stoper Abdou Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

İki futbolcunun da sağlık protokollerine tabi tutularak izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Bu sezon Verratti 18, Diallo 19 karşılaşmada PSG forması giydi.

PSGde Verratti ve Diallo koronavirüse yakalandı

 

 

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