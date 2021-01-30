30.01.2021 - 15:38 | | İSTANBUL (AA)
PSG'de Verratti ve Diallo koronavirüse yakalandı
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
PSG Kulübü, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ve Fransız stoper Abdou Diallo'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
İki futbolcunun da sağlık protokollerine tabi tutularak izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Bu sezon Verratti 18, Diallo 19 karşılaşmada PSG forması giydi.