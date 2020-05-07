07.05.2020 - 17:22 | | Ä°STANBUL (AA)
PSG'den 42 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n futbolcuya yeni sözleÅŸme
Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain (PSG) KadÄ±n FutbolÂ TakÄ±mÄ±'nda 42 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± futbolcu Formiga'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi bir yÄ±lÂ uzatÄ±ldÄ±.Â
PSG KulÃ¼bÃ¼, 2017'den bu yana takÄ±mda gÃ¶rev yapan Formiga'nÄ±n bu sezonÂ bitecek sÃ¶zleÅŸmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Tam adÄ±yla Miraildes Maciel Mota, ÅŸu ana kadar 77 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶revÂ aldÄ±ÄŸÄ± PSG ile gelecek sezon profesyonel kariyerinin 27. sezonunu yaÅŸayacak
Uzun kariyeri sÄ±rasÄ±nda Brezilya Milli TakÄ±mÄ±'nda 198 maÃ§a Ã§Ä±kan ortaÂ saha oyuncusu Formiga, 7 DÃ¼nya KupasÄ±'nda forma giyen ilk futbolcu olmuÅŸtu.
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