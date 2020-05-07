PSG KulÃ¼bÃ¼, 2017'den bu yana takÄ±mda gÃ¶rev yapan Formiga'nÄ±n bu sezonÂ bitecek sÃ¶zleÅŸmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Tam adÄ±yla Miraildes Maciel Mota, ÅŸu ana kadar 77 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶revÂ aldÄ±ÄŸÄ± PSG ile gelecek sezon profesyonel kariyerinin 27. sezonunu yaÅŸayacak

Uzun kariyeri sÄ±rasÄ±nda Brezilya Milli TakÄ±mÄ±'nda 198 maÃ§a Ã§Ä±kan ortaÂ saha oyuncusu Formiga, 7 DÃ¼nya KupasÄ±'nda forma giyen ilk futbolcu olmuÅŸtu.

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